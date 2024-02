Deuna. Urplötzlich sprang ein Reh zwischen Deuna und Vollenborn auf die Straße. Ein Fahrzeug kollidierte mit dem Reh.

Ein Mann fuhr am Freitag gegen 17.55 Uhr mit seinem Ford Galaxy auf der Kreisstraße von Deuna in Richtung Vollenborn. Dabei stieß sein Fahrzeug, mit einem, über die Fahrbahn wechelsdem Reh zusammen. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden.