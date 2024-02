Leinefelde. In Leinefelde waren dreiste Diebe unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2 Uhr, machten sich Diebe in Leinefelde an einem Zigarettenautomaten in der Goethestraße zu schaffen. Die unbekannten Täter versuchten laut Angaben der Polizei, den Automaten gewaltsam zu öffnen, scheiterten jedoch und flüchtete ohne Beute. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und informierte kurz nach 2 Uhr die Polizei. Die Täter konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung jedoch nicht mehr festgestellt werden. Wer Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon: 03606/6510 zu melden.

red