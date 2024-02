Heiligenstadt. In Heiligenstadt wird ein Auto beschädigt. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Die Heckscheibe eines Pkw zerschlugen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in Heiligenstadt. Der blaue Renault Clio war auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Kurparkes abgestellt, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red