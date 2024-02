Heiligenstadt. Die Eichsfelder Polizei kontrolliert einen Kraftfahrer. Der Mann muss nun mit Konsequenzen rechnen.

In der Heiligenstädter Barlachstraße kontrollierten Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld am Sonntag gegen 00.30 Uhr den 41-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Bei dem Mann schlug ein Drogenvortest positiv an, so die Polizei. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

red