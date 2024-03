Eichsfeld. Polizisten kontrollieren einen Autofahrer im Eichsfeld. Für ihn ist die Fahrt damit beendet.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten in am Samstag gegen 3.25 Uhr einen 41-Jährigen, der mit seinem PKW Renault in der Birkunger Straße in Leinefelde unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht, die Weiterfahrt wurde untersagt, teilt die Polizei mit.

red