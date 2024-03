Eichsfeld. Die Polizei ermittelt im Eichsfeld wegen Jagdwilderei. Es besteht der Verdacht auf Abschuss eines Wildtiers im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.

Die Polizei ermittelt seit gut sechs Wochen wegen Jagdwilderei im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Sie hat den Verdacht, dass in der Nacht von Samstag, 20. Januar, auf Sonntag, 21. Januar, auf dem Fahrradweg zwischen Geismar und Lengenfeld unterm Stein ein Wildtier durch einen Unberechtigten geschossen wurde.

Anschließend sei das Tier vermutlich mit einem Fahrzeug auf dem Fahrradweg in Richtung Döringsdorf abtransportiert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Jetzt suchen die Ermittler Zeugen. Wer in der Nacht zum 21. Januar ein auffälliges Fahrzeug oder Personen im Bereich des Tatortes gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, den bittet die Polizei, sich bei der Dienststelle in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen 0017963) zu melden.

red