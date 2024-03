Eichsfeld. Unbekannte haben es im Eichsfeld auf einen Automaten abgesehen. Dabei gehen sie ziemlich rabiat vor.

Mutmaßlich mithilfe eines Feuerwerkskörpers haben Unbekannte nach Polizeiinformationen in der Nacht zu Dienstag gegen 3.50 Uhr versucht, einen in der Charlottenburger Straße in Duderstadt aufgestellten Snackautomaten aufzusprengen. Bei der Tat wurde die Tür des Automaten beschädigt. Ermittler entdeckten und sicherten die Überreste des unbekannten Tatmittels.

Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern vermutlich nicht, auf Geld oder Waren zuzugreifen, so die Polizei. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch offen. Zeugen wollen unmittelbar nach der Tat bemerkt haben, wie ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Göttinger Straße davongefahren sei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Duderstadt unter der Telefonnummer 05527/84610 entgegen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

red