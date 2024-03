Eichsfeld. Junge Leute im Eichsfeld lernen, wieso der erste Eindruck so wichtig ist. Auch, wie man Spaghetti isst, ohne sich zu blamieren, ist ein Thema.

Bereits zum zehnten Mal konnte die Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld mit dem Projekt „Moderne Umgangsformen sind in – Ich benehme mich richtig“ Schüler der 9. Klassen in den Regelschulen und der 11. Klassen in den Gymnasien des Landkreises Eichsfeld für die Bewerbungsphase stärken.

„Dieses Stiftungsprojekt stößt nach wie vor auf sehr großes Interesse bei Schülern, Lehrern und Eltern. Insgesamt konnten seit 2014 über 1.600 Schüler im Landkreis Eichsfeld an den Seminaren teilnehmen“, so Steffen Peter Horn, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes. In diesem Jahr hatten sich erneut zwölf Schulen mit zirka 360 Schülern für die Seminare angemeldet.

Acht Schulen mit insgesamt etwa 160 Schülern konnten die Seminare besuchen. Es entschied die Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Über das Bestätigungsschreiben zur Teilnahme an den Seminaren freuten sich die Schüler und Lehrer der Regelschulen „Lorenz Kellner“ und „Tilman Riemenschneider“ in Heiligenstadt, des St.-Josef-Gymnasiums in Dingelstädt, der Regelschule „Konrad Hentrich“ in Leinefelde, des Katholischen Gymnasiums St. Elisabeth in Heiligenstadt, der Regelschulen in Niederorschel und Arenshausen sowie des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasiums in Leinefelde.

Durch den Tag führte wieder Barbara Rumpf, zertifizierte Trainerin für Moderne Umgangsformen. „Die Schüler hier im Landkreis Eichsfeld sind sehr interessiert daran, auf die anstehenden Bewerbungsgespräche gut vorbereitet zu sein“, so Rumpf. Den Schülern gab sie mit auf den Weg: „Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt.“

Um sich optimal auf das Bewerbungsgespräch und das Berufsleben vorzubereiten, erwartete die Jugendlichen folgende Themen: „Der erste Eindruck zählt“, „Wertschätzende Umgangsformen“, „Grüßen und Begrüßen“, „Small Talk“, „Verhalten am Telefon“, „Brief und E-Mail“, „Die richtige Kleidung im Beruf“, „Äußeres Erscheinungsbild“ und „Tisch- und Esskultur“.

Ein besonderer Höhepunkt des Unterrichtstages war das gemeinsame Essen der Teilnehmer im Hotel „Norddeutscher Bund“ in Heiligenstadt. Barbara Rumpf erklärte, auf welche Seite die Serviette kommt, für welchen Gang man welches Besteck nutzt, wie man Spaghetti nur mit der Gabel isst, ohne sich vor den anderen Gästen zu blamieren. Die Schüler bekamen zum Abschluss des Seminars von Barbara Rumpf und Sibylle Hildebrandt ein Teilnahmezertifikat überreicht, das sie ihren zukünftigen Bewerbungsunterlagen hinzufügen können.

