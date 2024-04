Eichsfeld. Besuch im Zementwerk Deuna, viel Musik in Gaststätten und Pfeffermühle feiert Geburtstag in Heiligenstadt. Das gibt es außerdem noch:

Ein Blick hinter die Kulissen des Zementwerks

Im Rahmen der Reihe „Die Urania öffnet Türen“ geht es am Dienstag, 23. April, um 12 Uhr ins Zementwerk Deuna. Das Werk gehört zur Dyckerhoff GmbH. Ein Vertreter der Werkleitung wird die Teilnehmer durch die Industrieanlage führen. Die Anfahrt der Teilnehmer erfolgt individuell. Treffpunkt ist am Haupteingang. Eine Teilnahme ist nur mit einer Voranmeldung möglich. Für den Transport im großflächigen Betriebsgelände stellt die Firma einen Bus zur Verfügung. Die Betriebsbesichtigung dauert rund drei Stunden. Interessenten, die gern an der Exkursion teilnehmen wollen, werden gebeten, sich bei der Urania-Bildungsgesellschaft unter der Nummer 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de anzumelden.

Restkarten für Auftritt der Pfeffermühle

Mit dem Programm „In Labor Gaudi“ gastiert die Leipziger Pfeffermühle anlässlich ihres 70. Geburtstag am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Noch gibt es Restkarten an der Theaterkasse, die Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet ist, sowie an der Abendkasse ab 18 Uhr. Kontakt: unter Telefon 03606/608060, Mails an kulturhaus@kreis-eic.de, per WhatsApp unter Telefon: 03606/608067 oder www.eichsfelder-kulturhaus.de

Jahreshauptversammlung der Karnevalisten

Der Vorstand des Heiligenstädter Carnevalsverein lädt am Donnerstag, 18. April, zur Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung ein. Sie beginnt um 19.30 Uhr und findet in der Gaststätte „Zur Traube“ (Zum Ausspann) statt. Mit der Veranstaltung sollen die Jubiläumssaison 2023/2024 beendet und die Weichen für die Saison 2024/2025 gestellt werden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Präsidenten sowie die Aufnahme neuer Mitglieder.

Fünf Lokale und viel Musik

Mit einem Klangspektakel lädt Witzenhausen am Samstag, 4. Mai, zur fünften Lokalrunde von 18 Uhr bis Mitternacht ein. Dann erwartet die Gäste eine Reise durch verschiedene Musikstile. Von Funk bis Rock, von Soul bis Pop – jeder Künstler bringt seinen eigenen Stil mit und sorgt dafür, dass die Gastrobetriebe in der Innenstadt etwas ganz Besonderes bieten. Mit nur einem Eintrittsbändchen kann man von einem Tresen zum anderen ziehen und einen unterhaltsamen Abend erleben.

Die Eintrittsbändchen gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information oder in den fünf teilnehmenden Lokalen. Am Abend der Lokalrunde können sie von 17 bis 20 Uhr in der Tourist-Information sowie während der Tour in den Gasthäusern erworben werden. Kosten: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro für Schüler, Studenten und Auszubildende.

Beratungen zur Unternehmensnachfolge

Eine Unternehmensnachfolge ist für viele Unternehmer oft ein finanzielles, rechtliches und vor allem anspruchsvolles Vorhaben. Die IHK Erfurt bietet spezielle Beratungen für den komplexen Prozess an.

Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit im Rahmen einer Unternehmensnachfolge gehen wollen, aber auch Firmenchefs, die ihr Unternehmen abgeben wollen, können sich von Vertretern des Netzwerks Unternehmensnachfolge Nordthüringen in Einzelgesprächen kostenfrei beraten lassen. Neben einer Steuerberaterin steht ein Vertreter eines Kreditinstituts für Finanzierungsfragen zur Seite.

Der nächste Beratersprechtag ist am Donnerstag, 25. April, von 15 bis 18 Uhr im Regionalbüro der IHK in Nordhausen, Wallrothstraße 4. Terminvereinbarungen unter Telefon: 03631/90820.

