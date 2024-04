Heiligenstadt. In Heiligenstadt kommt es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Das war die Ursache:

Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr laut Polizei am Dienstag gegen 16.35 Uhr in Heiligenstadt die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Gewerbegebiet.

Dabei kam es im Bereich einer Einmündung zur Kollision mit dem von rechts kommenden Pkw eines 35-Jährigen, der in die Carl-Zeiss-Straße einbog und Vorfahrt hatte. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.

red