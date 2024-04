Heiligenstadt. In Heiligenstadt erlebt eine Frau eine unschöne Überraschung. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unschöne Überraschung erlebte nach Polizeiinformationen am Mittwochmorgen die Besitzerin eines Autos in Heiligenstadt. Als sie zu ihrem Wagen kam, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug in der Nacht mit einer klebrigen braunen Flüssigkeit übergossen hatten.

Um was für eine Substanz es sich hierbei handelt, ist gegenwärtig noch unklar, so die Beamten. Das Auto war zur Tatzeit auf der Sperberwiese abgestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter Telefon: 03606/6510 entgegen (Aktenzeichen: 0098154).

red