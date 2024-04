Leinefelde-Worbis. Für Sanierungsarbeiten an einem Gebäude muss die Straße Ringau in Leinefelde gesperrt werden. Das müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer ab 25. April beachten:

Wegen Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade eines Gebäudes muss die Straße Ringau in Leinefelde von Donnerstag, 25. April, bis voraussichtlich Mittwoch, 5. Juni, voll gesperrt werden. Der Grund: Für die Arbeiten muss ein Gerüst aufgestellt werden.

Die Zufahrt in diesen sechs Wochen ist bis zur Hausnummer 23 frei, jedoch gibt es in der engen Straße keine Wendemöglichkeit und der Ringau wird zur Sackgasse, informiert die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis. Von Hausnummer 26 bis 34 herrscht darüber hinaus im Ringau im angegebenen Zeitraum absolutes Halteverbot. Die Kraftfahrer werden gebeten, sich an die Verkehrsregelung zu halten, heißt es aus dem Rathaus.

