Flucht vor Polizeikontrolle - Autofahrer in Lebensgefahr

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer nahe Sonnenstein im Landkreis Eichsfeld bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Am Samstagabend wollte eine Polizeistreife der Eichsfelder Polizei in Worbis, Hausener Weg eine Verkehrskontrolle mit einem VW Passat aus dem Raum Eisenach durchführen. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte sein Fahrzeug im Ort auf bis zu 130 km/h und flüchtete über die Ohmbergstraße in Richtung Sonnenstein. Auf der Flucht kam es zu brenzligen Situationen mit Fußgängern und anderen Autos.

Am Ende verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der kurvenreichen Straße ab. Ein Rettungshubschrauber flog den lebensbedrohlich verletzten Mann in die Uniklinik nach Göttingen.

In diesem Zusammenhang sucht die Eichsfelder Polizei dringend nach Zeugen, die durch den Flüchtenden gefährdet wurden. Insbesondere wurde hierbei im Hausener Weg im Übergang zur Nordhäuser Straße ein Fußgänger beinahe von dem VW angefahren, sowie ein dunkler Kleinwagen auf der Straße zwischen Worbis und Kirchohmfeld im Gegenverkehr gefährlich ausgebremst.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

