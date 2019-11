Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von falschen Polizisten bedrängt: Frau legt Tausende Euro vor ihre Haustür

Angebliche Polizisten machten in den vergangenen Tagen in Telefonanrufen auf vermeintliche Einbrecher oder sogenannte „Maulwürfe“ in Bankfilialen aufmerksam.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Angerufenen verunsichert. Die Betrüger boten dann an, deren Wertsachen und Geld sicher zu verwahren. Eine 65-jährige Duderstädterin wurde am Telefon so sehr unter Druck gesetzt, dass sie ihr Bankschließfach leerte, um den Inhalt in Höhe von mehreren Tausend Euro den vermeintlichen Polizisten später zu übergeben.

Am Abend legte die Frau das Geld, wie von diesen gefordert, vor die Haustür. Hier wurde es vermutlich kurz danach abgeholt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

