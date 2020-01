Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwischen Tradition und Zeitgeist – Rüstzeit auf Burg Bodenstein

Unter dem Thema „Traditionen und Rituale in der Kirche – Balance zwischen Tradition und Zeitgeist“ treffen sich kirchlich engagierte Ehrenamtliche des Kirchenkreises Südharz vom 28. Februar bis 1. März auf Burg Bodenstein. „Gerade im Hinblick auf die neu gewählten Kirchenältesten bietet diese Rüstzeit einen guten Einstieg, über die Arbeit in den Gemeinden nachzudenken und mit anderen Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen“, erklärt Kristin Hattenhauer vom Vorbereitungsteam.

Für nicht wenige Menschen war sie ein Ritual am Sonntag: die Fernsehserie „Lindenstraße“. Nach 34 Jahren wird sie eingestellt aufgrund von Sparzwängen und rückläufigen Einschaltquoten. Auch in den Kirchen und Gemeinden lebt man von und mit Traditionen und Ritualen, sagt Regina Englert, Sprecherin des Kirchenkreises. Doch erreicht man damit noch die Menschen? Andererseits biete die heutige Zeit vielfältige Möglichkeiten, neue Wege zu gehen und über den Tellerrand zu schauen. Oder ist Kirche der Fels in der Brandung einer sich rasch verändernden Gesellschaft? Das sechsköpfige Vorbereitungsteam, so Englert, freue sich auf die thematische Arbeit. „Doch mindestens so wichtig ist uns die große Gemeinschaft, von der dieses Wochenende auf der schönen Burg im Eichsfeld immer geprägt ist“, schwärmt Steffi Hänsel, die seit Jahren ehrenamtlich mitarbeitet.

Am Freitag, 28. Februar, ist zwischen 16 und 18 Uhr Anreise. Nach Abendandacht und -essen folgt der Eröffnungsabend. Am Samstag, 29. Februar, ist um 7.30 Uhr Gebetsgemeinschaft, 8 Uhr Andacht. Nach dem Frühstück beginnt die Bibelarbeit. Um 15 Uhr geht es mit den Arbeitsgruppen und Referenten weiter. Um 20 Uhr gibt es ein Abend-Programm mit Dirk Großstück und Liedern zur Gitarre. Sonntag ist um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, ab 11 Uhr Zeit für Infos und Feedback. Nach dem Mittagessen endet die Rüstzeit.

Der Eigenbeitrag an den Kosten inklusive Übernachtung und Vollpension beträgt für Gemeindemitglieder des Kirchenkreises Südharz 80 Euro (aus anderen Kirchenkreisen 90 Euro) oder 15 Euro, wenn nur am Samstag am Programm teilgenommen wird.

Infos und Anmeldung bis 8. Februar bei Erika Herzel, Telefon 036338/60368.