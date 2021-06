100.000 Euro Schaden bei Brand nach Blitzeinschlag

Dermbach. Bei einem durch einen Blitzeinschlag ausgelösten Brand ist Wartburgkreis hoher Schaden entstanden.

Bei einem Gebäudebrand nach einem Blitzeinschlag ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden.

In der Nacht zu Montag fing das Wohngebäude eines Drei-Seiten-Hofs in Dermbach (Wartburgkreis) Feuer. Der 50-Jährige Bewohner des Hauses konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Weitere Meldungen der Polizei

Großbrand in Wutha-Farnroda ist zweiter Schicksalsschlag für Inhaber-Familie

Verbrennungen nach Explosion – Rettungshubschrauber landet auf B247