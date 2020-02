1100 Seelen-Gemeinde hat einen eigenen Waschsalon

Im Haus Eisenacher Straße 24 in Ifta hat man schon immer darauf geachtet, dass nicht unnötig viel Schaum entsteht – vor vielen Jahren beim Zapfen von Bier im alten Gasthof „Zur Linde“ und heute bei der Dosierung von Waschmittel im gerade frisch eingerichteten „SB-Waschsalon Ifta“. Interessierte Schmutzwäsche-Besitzer wählen bei der Dosierung des Waschmittels für strahlende Reinheit zwischen automatischer Waschmittelzuführung und manueller Portionierung durch Waschmittelkauf vor Ort oder mittels der mitgebrachten Marke des Vertrauens. Für Waschtage täglich von 6 bis 20 Uhr stehen jeweils zwei moderne Waschmaschinen für 7 und zwei für 15 Kilogramm Fassungsvermögen zur Verfügung sowie zwei extragroße Trockner und eine Wäschemangel.

In der Servicewerkstatt kontrollieren der Servicetechniker Marco Viller und der Technische Leiter Timo Kopprasch (von links) eine Waschmaschine. Foto: Norman Meißner

Treffurts Bürgermeister Michael Reinz freut sich zur feierlichen Eröffnung am Samstagvormittag, dass sich daraus eine Art Begegnungsstätte entwickeln lässt. Er denkt beispielsweise an das Messerstübchen in Schweina. „In den oberen beiden Etagen stehen noch knapp 600 Quadratmeter zum Ausbau zur Verfügung, in denen wir Ferienwohnungen, Appartements und Pensionsräume einrichten wollen“, erzählt Geschäftsführer Erik Treyße vom gleichnamigen Familienunternehmen für Wäscherei- und Textilreinigungstechnik mit Sitz in Ifta und Wangenheim. Da der Herkules-Wartburg-Radweg direkt am Haus vorbei führt, dürften sich Herbergsgäste sicher nach Fertigstellung schnell einstellen. Neben dem Waschsalon grenzt im Erdgeschoss ein größerer Begegnungsraum an, den Gäste des Hauses für Tagungen, Vorträge oder Familienfeiern nutzen können. Erik Treyße spricht von einem Tagungs- und Eventzentrum. „Wir haben viel Herzblut hineingesteckt, um für den Ort etwas zu schaffen“, sagt Vertriebsleiter Alexander Kesselring.

Die Arbeiten für den Umbau des alten Gasthauses „Zur Linde“ in der Eisenacher Straße 24 in Ifta startete die Firma Treyße im April 2018. Foto: Norman Meißner

Bislang stattete die seit inzwischen 30 Jahren bestehende Firma Treyße in Deutschland und Österreich mehr als 280 Waschsalons aus, aber Ifta ist der erste Waschsalon, den das Unternehmen selbst betreibt. „Es ist in erster Linie unser Show-Waschsalon, in dem wir unseren Kunden immer die neueste Technik, wie das Bezahlsystem, die automatische Dosierung und die Wasch- und Trockentechnik vorführen wollen“, weiß Vertriebsleiter Alexander Kesselring, dass sich ein SB-Waschsalon allein in einem Ort wie Ifta schwerlich rechnen würde. Dieser diene in erster Linie der Vermarktung. Geplant bzw. kürzlich realisiert wurden in der Nähe Salons in Gotha, Erfurt, Jena und Weimar und in der Ferne in Graz und Salzburg. Auch Hotels, Krankenhäuser und Pflegeheime zählen zum Kundenstamm des Iftaer Betriebs.

Im April 2018 begann der Umbau des alten Gasthauses „Zur Linde“. „Zunächst wurde hinter dem Haus der Tanzsaal abgerissen“, erinnert sich der Ortsteilbürgermeister Wolfgang Uth während der feierlichen Eröffnung. Das alte Ziegeldach des Haupthauses wich einem zweiten Obergeschoss. Im Bereich des alten Saals entstand eine großzügige Terrasse. In den Kellerräumen darunter, die nun Werkstatträume beherbergen, warten Servicetechniker die verliehenen Geräte, die nach großer Inspektion entweder zurück in die Salons oder als Gebrauchtmaschine angeboten werden. „Die Firma unterstützt sehr unsere Vereine im Ort“, hat Wolfgang Uth am Rande der Eröffnungsfeier lobende Worte für die Investoren.