17 Verstöße gegen Corona-Regeln in Eisenach

Während am Sonntag die Straßen der Region wieder wie leer gefegt wirkten, zogen tags zuvor die Temperaturen im frühlingshaften Bereich viele Menschen in der Wartburgregion ins Freie. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bei schönem Wetter und Sonne satt schienen jedoch bei einigen Menschen die Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen etwas in den Hintergrund getreten zu sein. Trotz Kontaktsperre zog es die Menschen verstärkt auch in größeren Gruppen an die frische Luft.

Rund 17 kleinere Verstöße zählte am Samstag das Ordnungsamt bei Kontrollgängen in Eisenach. Wie Stadtsprecherin Janina Walter mitteilte, trafen die Mitarbeiter etwa vor der Wandelhalle in Eisenach auf eine Gruppe Jugendlicher. An den sogenannten Bombenlöchern stießen sie auf sieben Minderjährige. Gegenüber vom Bolzplatz in der Stregdaer Allee wurde eine Gruppe von 17 Personen angetroffen, schilderte Walter. Geprüft wurde durch das Ordnungsamt auch, ob noch geöffnete Cafés mit Außenbestuhlung den Mindestabstand einhielten.

Auch die Polizei erhielt vor allem am Sonnabend Anrufe mit Hinweisen und hatte dadurch Einsätze. Nicht immer wurde das Spielplatz-Verbot eingehalten, hieß es auch von der Stadt.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes hätten, sagte Janina Walter, die Menschen auf die Verordnungen hingewiesen, sie belehrt und in manchen Fällen auch verwarnt.

Ein ganzes Ausflugsziel musste am Sonnabend nahe Treffurt abgesperrt werden. Viele Ausflügler versammelten sich dort an einem Waldsee bei Wendehausen. Um die Zufahrt mit Fahrzeugen und größere Ansammlungen von Ausflüglern zu verhindern, musste am späten Samstagnachmittag die Gemeinde Südeichsfeld einschreiten.

Mit Sperrgittern gegenuneinsichtige Ausflügler

Bauhofmitarbeiter und Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) stellten Sperren auf den öffentlichen Waldweg von der Landstraße zwischen Wendehausen und dem hessischen Heldra auf. Die Vorsichtsmaßnahme stieß nicht bei allen auf Verständnis. Henning verwies auf die Kontaktsperre.

Alarmiert worden war seine Verwaltung durch Hinweise besorgter Bürger, wonach sich Freitag und Samstag ein nicht enden wollender Strom von Pilgern zum blauen Karstsee im Waldstück am Drei-Kreise-Eck aufgemacht hatte. Auf einer Wiese standen auf einem illegalen Parkplatz zeitweise bis zu 20 Autos.

Doch Verstöße gab es auch schon vor dem frühlingshaften Sonnabend. Seit den Allgemeinverfügungen waren Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes in Eisenach regelmäßig im Stadtgebiet wie in den Ortsteilen unterwegs.

In einem Fall wurde schon am Wochenende zuvor ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Geschäftsinhaber eingeleitet, weil dieser keine Vorkehrungen zum Mindestabstand in seinem Lebensmittelmarkt getroffen hatte. Und mehrfach, auch wieder an diesem Sonnabend, stellte das Ordnungsamt auf dem Markt alkoholisierte Menschen beim Biertrinken fest. In Eisenach gilt auf diesem wie auch auf anderen öffentlichen Plätzen der Stadt ein Alkoholverbot, ebenso hielten die Biertrinker sich nicht an das Kontaktverbot. Platzverweise seien erteilt worden, so Walter.

Die Polizei indes geht vor allem angezeigten Ruhestörungen nach, schilderte Polizeisprecher André Schiller. Schon am Wochenende zuvor hatte die Polizei deshalb in Eisenach, Ruhla und Treffurt ausrücken müssen. Oft würden aber nach eingehenden Anrufen keine Personen mehr vor Ort angetroffen, so Schiller. „Zusammenfassend kann man aber aus polizeilicher Sicht sagen, dass sich die Bevölkerung überwiegend an die Allgemeinverfügungen hält und Verständnis für die Maßnahmen zeigt.“