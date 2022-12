18-Jähriger kommt auf B 84 ins Rutschen und überschlägt sich mit Pkw

Ein junger Autofahrer ist auf schneebedeckter Straße in den Graben gerutscht und auf dem Dach liegen geblieben.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat sich am späten Freitagnachmittag (02.12.2022) auf der Bundesstraße 84 im Wartburgkreis mit seinem Pkw überschlagen.

Der junge Mann war laut Polizei aus Eisenach kommend in Richtung Behringen unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe der Straßeneinmündung nach Hütscheroda geriet er auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen, fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

