Wartburgregion. Die Zahl der aktiven Infektionen steigt in der Region weiter an.

1831 Menschen in Wartburgregion in Quarantäne

Mittlerweile sind mehrere Schulen und Kitas von Coronafällen und zum Teil heftigen Quarantäneanordnungen betroffen. In der Kita in Beringen gab es einen positiven Fall beim Personal. 70 Kinder mit jeweils einem Elternteil und eine weitere Mitarbeiterin sind in Quarantäne. In der Eisenacher Goetheschule wurden mehrere Klassen in Quarantäne geschickt. Derzeit sind dort ein Schüler und ein Pädagoge positiv getestet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.