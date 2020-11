An die bisherige Abstrichstelle der Kassenärztlichen Vereinigung wurde weitere Container angedockt, in denn denen dann die Corona-Impfstellen zu finden sein werden.

Pläne: 288 Corona-Impfungen am Tag in Eisenach

Eisenach wird Standort einer Impfstelle in Thüringen. So viel ist klar, über den tatsächlichen Standort hüllt sich die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT), die die Impfzentren landauf, landab betreiben wird, noch ein wenig in Schweigen. Immerhin hatte auch Opel Flächen auf seinem Werksgelände dafür angeboten. Tatsächlich aber wird nach Informationen dieser Zeitung das Gelände des St.-Georg-Klinikums an der Mühlhäuser Straße Heimstatt der Corona-Impfstelle. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.