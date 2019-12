3000 Euro für Eisenacher Automobilbau-Stiftung

Dem Eisenacher Unternehmer und Oldtimerfreund Heiko Lantzsch kam vor einiger Zeit bei einer Urlaubsfahrt an einer Autobahn-Raststätte, als sein Sohn pausenlos nur mit dem Smartphone spielte, die Idee zu einem Kartenspiel zur rund 120 Jahre alten Eisenacher Automobilbaugeschichte. Das Karten-Spiel „Oldtimer-Quartett 36 Fahrzeuge aus Eisenach“ kann einerseits als klassisches Quartett, bei dem jeder Mitspieler versuchen muss, möglichst viele Quartette zu sammeln, also vier zusammengehörige Karten, und andererseits nach den jeweils besten technischen Daten der jeweils obersten Karte der einzelnen Spielteilnehmer gespielt werden.

Insgesamt finden sich in dem Kartenspiel ausschließlich Fahrzeuge aus Eisenacher Produktion - angefangen von Zweirädern und Dixi-Fahrzeugen, über BMW, EMW, Wartburg, Cabrios, bis zu Prototypen und Motorsportfahrzeugen. „Vor gut einem Jahr – gerade noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest 2018 – hatte ich mit Unterstützung einiger meiner Mitarbeiter das Quartettspiel auf den Markt bringen können“, erzählt Heiko Lantzsch, Geschäftsführer von Tesona, einer Gesellschaft für Thermodynamik, Engineering, Sensorik und Aktuatorik, die im Industriegebiet Kindel ansässig ist.

Im Museum „Automobile Welt Eisenach“, in der Tourist-Information am Markt, im Kaufhaus „Schwager“, im Hotel „Thüringer Hof“ sowie im Laden „Crowson Spiel & Souvenir“ fanden das Kartenspiel zu 4,99 Euro in den vergangenen zwölf Monaten reißenden Absatz. Aus dem Verkaufserlös überreichte jetzt Heiko Lantzsch 3000 Euro an die Stiftung „Automobile Welt Eisenach“.

Stiftungsgeschäftsführer Matthias Doht freute sich über die stattliche Summe, die der Stiftung in ihrer Arbeit einen großen Schritt weiterhilft. „Es ist wirklich schön zu sehen, dass sich Jung und Alt im Zeitalter von Smartphone und Tablett-PC auch noch für ein Autoquartett begeistern können“, freute sich Matthias Doht nicht nur über die finanzielle Unterstützung, sondern auch die Wertschätzung, die das Kartenspiel im zurückliegenden Jahr erfuhr.

Einige wenige Restexemplare des limitierten Quartett-Spiels warten nur noch im „Awe“-Museumsshop und im Laden „Crowson Spiel & Souvenir“ auf kleine und große Oldtimerfreunde.