Eisenach. In Einer Firma in Eisenach ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.

33-Jähriger bei Brand in Eisenacher Firma verletzt

Bei einem Brand in einer Eisenacher Firma wurde am Dienstagmorgen ein 33-Jähriger verletzt. Wie die Polizei informierte, kam es in der Firma für Metallbau im Eichrodter Weg zu Funkenflug und einer Rauchentwicklung an einer Zuschnittmaschine.

Bei eigenständigen Löscharbeiten habe ein 33-jähriger Mitarbeiter vermutlich eine Rauchgasintoxikation erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer kurze Zeit später vollständig. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.