Frau stirbt bei Brand in Treffurt - Baby im Krankenhaus

Das Feuer war am Freitagabend in Treffurt in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste vor Ort sieben Menschen aus dem Haus in Sicherheit bringen. Weitere Hausbewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Laut MDR konnte die Frau zunächst ihren Säugling in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr musste die Frau im Anschluss aus der Wohnung retten, sie erlag aber im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.

Rettungsdienst bringt Säugling und kleines Mädchen ins Krankenhaus

Der Rettungsdienst sorgte dafür, dass ein Säugling und ein dreijähriges Mädchen ins Krankenhaus gefahren wurden.

Sieben Bewohner evakuiert

Da das Wohnhaus aktuell nicht bewohnbar ist, kamen alle Bewohner bei Verwandten und Bekannten unter.

Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Samstagmorgen noch keine Angaben.

Die Stadt Treffurt hat unterdessen einen Spendenaufruf für die Opfer des Brandes gestartet:

