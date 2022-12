36-Jähriger braucht in Eisenach Polizeiunterstützung um Besuch wieder loszuwerden

Eisenach. Wenn der Besuch einfach nicht gehen will. In Eisenach rief ein 36-Jähriger die Polizei um seinen Gast endlich loszuwerden.

Nur mit Hilfe der Polizei ist in Eisenach ein 36-Jähriger seinen Besuch wieder losgeworden. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der Mann zunächst am Freitagabend auf einen 30-jährigen Wohnungslosen getroffen. Es wurde gemeinsam Alkohol konsumiert und der 36-jährige gewährte seinem neugewonnenem Freund einen Schlafplatz für eine Nacht.

Am nächsten Tag informierte der Wohnungsinhaber jedoch die Polizei und bat um Hilfe, da sein Gast, trotz mehrfacher Aufforderung, die Wohnung nicht verlassen wollte. Schlussendlich verließ der nun ungebetene Gast die Wohnung bevor die hinzugerufene Polizei eintraf.

