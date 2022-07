39-Jähriger bremst im Wartburgkreis Rettungswagen im Einsatz aus

Barchfeld. Im Wartburgkreis hat ein 39-Jähriger einen Rettungswagen im Einsatz ausgebremst. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto.

Bereits am Sonntagabend hat ein Autofahrer in Barchfeld im Wartburgkreis einen Rettungswagen ausgebremst. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe der 39-Jährige den Rettungswagen trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zunächst überholt und ihn dann ausgebremst.

Die Polizei beschlagnahmte das Fahrzeug des 39-Jährigen und er bekam eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Motiv seines Handels sei bislang unklar.

