Abwässer in der schönen, blauen Donau

Wie zu erwarten, bereitete das Rosenmontagskonzert des Jahres 2020 vielen Konzertbesucher*innen Ungemach. Sie bekamen keine*n Eintritt*in mehr. Andere hatten vor ihnen die Eintritt*in in Gestalt einer/eines Kart*e weggekauft. Der Verdruss aller bebunteten Konzertbesucher*innen wurde auf einen Höhepunkt getrieben, als sie bei Konzertbeginn um 19.31 Uhr feststellen mussten, dass das Orchester mit seinen Musiker*innen nicht von einer Doppelspitze geleitet wurde, sondern von einer Einfachspitze, dem bekannten Rainer Hersch. Mit lautstarker Bewegung ihrer Vordergliedmaßendoppelspitzen machten die Konzertbesucher*innen ihrer Verärgerung Luft.

Rainer Hersch leitete das Rosenmontagskonzert der Thüringen- Philharmonie Gotha-Eisenach im Landestheater Eisenach. Foto: Norman Meißner

Im gesamten Konzert wurden die bedauernswerten Musiker*innen von der Einfachspitze von vorn einfach rainerweg angeherscht. Die Musiker*innen, die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach *2020 zeigten dennoch eine über 440-herzige Stimmung.

Um bei diesem Konzert keine übliche Schwarzarbeit zu leisten, zeigten die Musiker*innen viel Buntes. Zwei neue Instrumente konnten bewundert werden, eine Plast-Posaune und ein Schlauch-Horn. Was gab es alles zu sehen und zu hören: einen wahrlich verstaubten Gang durch die Musikgeschichte mit Bildern; alle Sinfonien Beethovens in vier Minuten mit Kinder-Beethoven-Portraits; Schlusswendungen à la Mozart, russisch oder Beethoven.

Zuschauer haben sich zum Rosenmontagskonzert bunt kostümiert. Foto: Norman Meißner

Pachelbels Kanon bildete das Ostinato für ... (ach, so Vielerlei). Mit Glinkas Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ liefen sich zu Beginn die Musiker*innen warm; nach der Pause fochten sie tanzend mit Säbeln und verteilten mit den Tönen c, e, f, und d Saitenhiebe.

Neben Intrumentalist*innen waren an diesem überaus langen Abend auch der Konzertchor Gotha mit seinen Vokalist*innen bussig-wollgeschlagen angereist. Damit wir nicht verstehen sollten, was sie sangen, wählten sie den italienischen Text. Die Verkleidung misslang ihnen; wir erkannten Verdis Gefangenenchor. Wer zählt die Töne, nennt die Namen, die im Konzert zusammen kamen!

Die gute Laune von Dirigent Rainer Hersch übertrug sich schnell auf die Orchestermusiker. Foto: Norman Meißner

Etwas verspätet wurde uns „Prosit Neujahr“ gewünscht, und die „schöne blaue Donau“ hatte einige Abwässer abbekommen. Was wäre „Total Beethoven 2020!“ ohne „Die Neunte“! Der Bariton Patrick Rohbeck und der Chor forderten die Zuhörer*nnen völlig zwecklos zur Freude auf, sie waren es schon seit Konzertbeginn: „Freude schöner Götterfunken, Himmlische, dein Heu liegt um!“ (oder was sie da sangen.) Auf alle Fälle hatte Rainer Hersch am Ende des Konzertes zwei Kilo abgenommen, so hatte er sich angestrengt. Aus unversiegbarer Quelle war zu erfahren, dass er Boris Johnsons Wunsch, sein Nachfolger zu werden, abgelehnt hat. Lieber würde er das nächste Rosenmontagskonzert in Eisenach gestalten.