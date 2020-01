Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Achava-Schülerprojekt in Kalligraphie

Nach der erfolgreichen Premiere des Achava-Festivals 2019 in Eisenach mit über 11.000 Besuchern, wirft die zweite Ausgabe in diesem Jahr bereits jetzt ihre Schatten voraus. Das Projekt „Jüdisches Leben! Christlich-jüdische Fest- und Begegnungstage in Eisenach“ soll vom 6. bis 13. September 2020 in enger Kooperation mit der Stiftung Lutherhaus Eisenach und der Stadt Eisenach stattfinden.

Dazu wird es auch wieder ein Schülerkunstprojekt geben. Diesmal, so die Eisenacher Achava-Kuratorin Alexandra Husemeyer, geschieht dies über den Eisenacher Kunstverein mit dem Kunstkurs von Lehrerin Andrea Girbardt vom Martin-Luther-Gymnasium. Dazu entstehen unter dem Titel „Hört die Zeugen“ künstlerisch gestaltete 1x2,50 Meter große Fahnen mit Kalligraphien in verschiedenen Sprachen. Die Schüler wählen Texte aus Tora, Evangelien und Koran aus und schreiben sie auf Deutsch, Hebräisch, Arabisch sowie weiteren Sprachen. Es wird mit klassischer Technik (Feder und Tusche) sowie auch digital gearbeitet. Die Entwürfe der Schüler werden auf textiles, witterungsbeständiges Material gedruckt. „Wer sich auch künstlerisch mit Sprache beschäftigt, bekommt einen völlig anderen, tieferen Ansatz im Verständnis des Texte“, so Lehrerin Girbardt. Die Fahnen sollen dann während der Achava-Festwoche im September den Lutherplatz schmücken. Zur Finanzierung des Projektes überreichte jetzt Ralf Schomburg, Vorstand der VR-Bank Westthüringen, eine Spende von tausend Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des VR-Gewinnsparens, von denen immer ein Teil als Unterstützung für kulturelle, mildtätige, kirchliche und kulturelle Projekte und Einrichtungen im Gebiet des Geldinstitutes verwandt wird.