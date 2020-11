Geistliches Wort von Cornelia Biesecke, Pfarrerin in Eisenach

Sonntagabend ist bei uns Krimizeit. Ich gehöre zu den „Tatort“-Fans. Nicht, weil ich Mord und Totschlag toll finde. Sondern weil ich weiß: Am Ende wird alles gut. Beim Tatort-Krimi kann ich mich darauf verlassen. Übrigens feiert er morgen seinen 50. Geburtstag.

Nach Irrungen und Wirrungen wird der Täter, die Täterin überführt. Alles wird gut. Dieses Gefühl braucht meine Seele, im Krimi und im Leben. Alles wird gut – das ist auch ein gutes Gefühl in diesem Advent. Das klingt an in einem Text der Bibel, der über der ersten Adventwoche steht. Der Prophet Sacharja jubelt: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer (Sacharja, 9, Vers 9).

Wenn der König kommt, wird alles gut, sagt er. Zerbrochenes wird heil, die Völker leben in Frieden, und Gott wird herrschen von einem Ende der Erde bis zum anderen. Größer und schöner kann man eigentlich nicht hoffen. Wer hofft, hat immer das große Ziel: Alles wird gut.

Advent trägt diese große Hoffnung auf ein gutes Ende in sich. Die Kerzen, die Düfte, der Schmuck – man mag das alles kritisieren oder kitschig finden – aber all das trägt eine verborgene Sehnsucht in sich: Dass alles gut werden möge. Ohne diese Hoffnung können wir nicht leben. Auch wenn sich diese Hoffnung längst nicht bei allen Menschen auf Gott und den Glauben gründet. Doch auch sie hoffen auf ein gutes Ende für sich und die Welt.

Ich glaube, gerade jetzt brauchen Menschen dringend Hoffnung. Dieses Jahr 2020 verlangt von uns so viel an Einschränkungen, an Verlusten. Viele Menschen bangen um ihre Existenz oder um ihre Gesundheit, haben Angst vor Vereinsamung.

Advent meint Erwartung, meint Sehnsucht und Hoffnung. Dass am Ende alles gut wird. Weil Gott Mensch wird, um uns Menschen nahe zu sein. Damit wir spüren: Am Ende wird alles gut. Vielleicht nicht so, wie wir es gedacht oder geplant hatten.

Der von Sacharja erwartete König sah dann auch anders aus. Arm war er und kam nicht hoch zu Ross daher, sondern auf einem Esel.

Die Hoffnung steht: Am Ende wird alles gut.