Grün oder weiß? Diese Frage bewegt vor Weihnachten immer wieder. Gut eine Woche vor den Feiertagen will sich noch keiner unter den Wetterexperten festlegen. Zu ungenau ist gegenwärtig der Einfluss von Hochs und Tiefs, Kalt- und Warmfronten oder der Windrichtungen auf das Weihnachtswetter.

Maximal vier bis fünf Tage im Voraus legt sich der Wetterdienst mit seiner Vorhersage fest. Seine Trefferquote beträgt dann zwischen 80 und 90 Prozent. Doch wissen möchte man schon jetzt, ob in diesem Jahr endlich wieder einmal Schnee das Fest verschönert.

Obwohl die Wissenschaftlichkeit des 100jährigen Kalenders schon längst widerlegt ist, ist die Prognose von Mauritius Knauer, dem Verfasser dieses populären Kalenders, auch heute immer noch gefragt. Er beobachtete sieben Jahre, von 1652 bis 1658 täglich das Wetter und glaubte, dass sich die Wetterfolge in diesem Zeitraum immer wiederholt.

Ein Blick in seinen Kalender sagt für das Jahr des Merkur – Knauer nahm an, dass sich das Wetter nach dem Stand der zu seiner Zeit bekannten Planeten richtete – bis zum 20. Dezember Schnee und Kälte voraus. Danach, zum Fest soll es mild und nass also grün werden.

Der Immerwährende Wetterkalender für Eisenach und das Wartburgland entstand nach einer 50-jährigen Wetterbeobachtung und bezog die regelmäßig wiederkehrenden Naturerscheinungen ein. Nach diesem Kalender wird es kurz vor Weihnachten Kälte und Schnee geben. Doch das sogenannte Weihnachts-Tauwetter sorgt dann für ein grünes Fest.

Nur achtmal erlebte in den vergangenen 50 Jahren Eisenach weiße Weihnachten. Grün ist die Regel – weiß die Ausnahme.