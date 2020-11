Altes Villenportal wird in Mihla zu neuem Leben erweckt

Zahlreiche Handgriffe muss Wolfram Böhnhardt in seiner Werkstatt ausführen, damit die rund 130 Jahre alte Tür einer Stadtvilla wieder in alter Schönheit erstrahlt.

Stattlich gewachsene Menschen lassen stets ihren Hals kräftig zusammenschrumpfen, wenn sie Türen moderner Bauweise blessurenfrei für ihren Kopf durchschreiten möchten. In grauer Vorzeit transportieren Menschen sogar lange Leitern in der Senkrechten durch Türen. Ein solches Türportal vertraute sein Besitzer jetzt dem Mihlaer Tischlermeister Wolfram Böhnhardt an, damit er es in seinen Ursprungszustand zurückversetzt. „Die Tür stammt aus einer Zeit, in der in Eisenach noch keine Autos gebaut wurden“, erzählt Wolfram Böhnhardt, der seit Jahren viel freie Zeit dem Verein „Automobilbau – Museum – Eisenach“ schenkt.