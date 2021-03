Der 336. Geburtstag von Johann Sebastian Bach wird am Bachdenkmal mit einem kleinen Programm mit Posaunenchor und Bachchor-Abordnung begangen.

Eisenach. Klein, aber fein wurde der 336. Geburtstag von Johann Sebastian Bach in Eisenach am Bachhaus begangen.

Am Eisenacher Bachhaus wird zum Bachgeburtstag live gesungen und musiziert

Es sangen am Sonntag tatsächlich Menschen am Bachdenkmal live. Mitglieder des Bachchores intonierten geistliche Musik. Solche Darbietungen und Klänge sind in Zeiten der Pandemie ungewöhnlich und freudvoll zugleich. Dass auch der Eisenacher Posaunenchor unter Leitung von Kantor Christian Stötzner seinen Beitrag zur kleinen, aber feinen Feierlichkeit beitrug, verstand sich fast von selbst. Das Ensemble ist da, wenn man es braucht und ruft – bei jedem Wetter.