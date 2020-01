Anekdoten und Eierlikör fehlen

An den Publikumszuspruch, den der Multivisionsvortrag von Martin Schulte-Kellinghaus über den Jakobsweg im Bürgerhaus erfuhr, kam der Film „Mach dein Ding“ über die frühen Lebensjahre von Udo Lindenberg am Sonntagabend im Eisenacher Kino nicht ganz heran. Knapp 500 Menschen waren zum Geonatur-Vortrag geströmt, der große Saal des „Capitol“ war selbst zu ungewöhnlicher Zeit um 20.30 Uhr zumindest aber auch bis auf die Genickstarre-Reihen gefüllt. Vom Vortrag über den Jakobsweg hätte sich mancher etwas mehr Insider-Wissen, ein paar nette Touranekdoten des Autors gewünscht und weniger Google- und Wikipedia-Format. Im Kino zur Premiere des Lindenberg-Streifens wäre es cool gewesen, hätte man dem Ewigrocker Reminiszenz auch mit einem Eierlikörchen zur Begrüßung erwiesen. Eine Zigarre hätte es im cineastischen Whiskey-Ozean – meine Güte was hat der Alte früher gesoffen – nicht gleich sein müssen, schon wegen der Brandmeldeanlage. Aber gegen eine kleine Eierlikör-Pipeline ins Filmtheater hätte keiner der Lindenberg-Fans etwas einzuwenden gehabt. So schloss sich am Sonntag jedenfalls der Kreis in Eisenach vom kultigen Jakobsweg mit 10.000 Kirchen zur kultigen Reeperbahn mit Paula aus St. Pauli. Spirituell ist beides.