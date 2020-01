Zwei Bewerber gab es für die Wahl zum Bürgermeister am 27. Oktober 2019 in der Gemeinde Hörselberg-Hainich.

Hörselberg-Hainich. Einwohner der Gemeinde haben die Bürgermeisterwahl in Hörselberg-Hainich angefochten. Dazu gibt es jetzt eine Anfrage im Landtag.

Anfrage zur Wahlanfechtung in Hörselberg-Hainich

Die Landtagsabgeordneten Anja Müller und Sascha Bilay (beide Linke) haben zur Bürgermeisterwahl in Hörselberg-Hainich eine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Sie nehmen darin Bezug auf einen Artikel in unserer Zeitung, wonach Einwohner aus der Gemeinde die Bürgermeisterwahl vom 27. Oktober 2019 bei der örtlichen Kommunalaufsicht angefochten haben.

Die beiden Abgeordneten interessieren sich für die Gründe, die zur Wahlanfechtung geführt haben. Sie möchten wissen, wie der Stand der Bearbeitung und wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Speziell möchten sie wissen, welche Rolle des ausscheidenden Bürgermeister gespielt und ob er ausreichend seine Funktion und seine Auffassung als Privatperson getrennt hat. Amtsinhaber Bernhard Bischof (CDU) hatte im Wahlkampf Christian Blum (parteilos) unterstützt, der gegen die andere Bewerberin, Gabriele Hammer (parteilos), gewonnen hat.

Eine Antwort der Landesregierung wird in etwas sechs Wochen erwartet.