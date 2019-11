Eisenach. Trickbetrüger haben sich von einem 83-Jährigen in Eisenach Geld erschlichen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angebliche Bankmitarbeiter erschleichen sich Bargeld

Am Dienstagnachmittag erhielt ein 83-Jähriger einen Anruf von angeblichen Mitarbeitern seiner Bank. Ein Anrufer forderte den Mann auf, unverzüglich sein Bargeld bei der Bank prüfen zu lassen. Der ältere Herr nahm seinen Bargeldbestand in fünfstelliger Höhe an sich und ging zur Bank.

Auf dem Weg dorthin wurde er von den vermeintlichen Bankmitarbeitern abgepasst. Der Mann wurde überredet, das Geld bereits jetzt zu übergeben. Zudem befragte man ihn nach weiterem Bargeld und bot an, ihn zur Abholung weiteren Geldes nach Hause zu fahren.

Dort angekommen, begab sich der Mann in seine Wohnung. Gleichzeitig flüchteten die Täter mit dem bereits ausgehändigten Bargeld. Erst jetzt bemerkte der Mann, dass er Opfer eines Betruges wurde.

Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer. Personenbeschreibungen und Hinweise zum Fahrzeug liegen derzeit nicht vor. Vor dem Hintergrund dieser dreisten Betrugsmasche warnt die Polizei eindringlich, sich auf derartige Anrufe oder Besuche einzulassen.

Das rät die Polizei:

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Bank.

Rufen Sie im Zweifelsfall Ihre Bank an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Bank selbst aus dem Telefonbuch, aus Ihren Unterlagen oder im Internet heraus.

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen.

Übergeben Sie niemals Geld an Fremde.- Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus.

Informieren Sie bei verdächtigen Anrufen oder Besuchen umgehend die Polizei.

Diese und weitere wichtige Hinweise, wie Sie sich gegen Betrüger schützen können, finden sie online unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.