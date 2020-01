Zu einem Familiennachmittag zum Thema Heilige Elisabeth wird am Sonntag auf die Wartburg eingeladen.

Eisenach. Das Angebot für Familien auf der Wartburg startet am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr. Es geht um die Heilige Elisabeth.

Angebot auf der Wartburg für Familien

Für die besucherarme Zeit im Januar, Februar und März hat sich die Wartburg-Stiftung ein Angebot für Familien einfallen lassen.

Start ist am Sonntag, 26. Januar, um 14 Uhr. Kinder, Eltern und Großeltern gehen an diesem Nachmittag auf Spurensuche zu Elisabeth von Thüringen, finden auf einem Kurzrundgang durch den Palas heraus, wie und wo die Landgräfin gelebt hat und warum sie heute „Heilige Elisabeth“ genannt wird. Außerdem können die kleinen und großen Teilnehmer die schicken Wandbilder in Elisabeths Schlafzimmer bestaunen, und jedes Kind kann ein eigenes kleines Mosaik aus Papier herstellen.

Der nächste Familiennachmittag wird am 23. Februar angeboten und hat eine Zeitreise ins Mittelalter zum Inhalt. Am 29. März geht es dann um das gedruckte Wort und darum, wie es Martin Luther genutzt hat, um seine Thesen unters Volk zu bringen.

Für Familien interessant ist außerdem der „Tannhäuser für Kinder“. Allerdings empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung, denn es gibt im Palas nur 180 Plätze, die schnell ausverkauft sind. Die Aufführungen sind am 4., 5. und 6. Juni jeweils um 18 Uhr. Unterstützt wird diese Veranstaltungsreihe vom BMW-Werk Eisenach, das sich auch an der Finanzierung der Wartburgkonzerte von Deutschlandfunk Berlin beteiligt.

Die Familiennachmittage sind für Kinder ab sieben Jahre, Kinder zahlen vier Euro, Erwachsene sechs Euro. Anmeldungen über die Wartburg-Stiftung unter (03691) 2500.