Astrid Adler recherchiert seit Jahren zur Auswanderung in Tiefenort und in der Wartburgregion. Jetzt erhielt sie für ihre Arbeit einen Historikerpreis.

Wartburgregion. Zu den Geehrten des mitteldeutschen Historikerpreises, der am Mittwoch verliehen wurde, gehört auch eine Frau aus Tiefenort.

Astrid Adler erhält Historikerpreis

Astrid Adler aus Tiefenort hat den 16. mitteldeutschen Historikerpreis „Ur-Krostitzer Jahresring“ gewonnen. Mit ihren Werken über die Migration aus Thüringen in die USA überzeugte die Hobbyhistorikerin die Jury und erhielt bei der Preisverleihung am Mittwoch in Leipzig ein Preisgeld von 1500 Euro sowie eine goldene Nachbildung des Rings von Schwedenkönig Gustav II. Adolf.

Weitere 3000 Euro Preisgeld teilen sich die Gewinner der sechs Themenkategorien Ortsgeschichte, Biografie, Erinnerungskultur, Dokumentation, Lebenswerk und Sportgeschichte. Seit 2008 forscht Adler zur Auswanderung in der Wartburgregion, hat auch Bücher über das Thema Migration geschrieben.