Auf dem Wunschzettel

Eine Barbie, das waren nicht nur meine Mädchenträume zu DDR-Zeiten. Irgendwann war sie da die Traum-Puppe, verpackt im Westpaket.

Als ich dieser Tage Wunschzettel von Kindern las, dachte ich länger darüber nach, wie sich Wünsche seit meiner Kinderzeit verändert haben. Ich erinnere mich noch, dass ich selbst als Zwölfjährige noch gern mit Bügelperlen bastelte, die aber in unseren Spielwarengeschäften nicht einfach so zu kriegen waren. Oft wünschte ich mir auch Bücher, später ein Pailletten-Shirt und eine Stone-washed-Jeans.

An Beyblades, Monster-High-Puppen, Nintendo und Pokemon-Sammelkarten war da noch nicht zu denken. So etwas steht heute auf den Wunschzetteln. Eltern müssen oft erstmal im Internet suchen, um zu verstehen, was der Nachwuchs auf dem Gabentisch haben will. Beispiel Beyblades. Das sind Kampfkreisel, entsprungen aus einer japanischen Mangaserie. Sieht man es positiv, ist letztlich in dieser sehr neumodischen Variante eines der ältesten Spielzeuge ins Kinderzimmer zurückgekehrt – der Brummkreisel.

Eines ist zum Glück wenigstens noch wie früher: Kinder schreiben noch Wunschzettel an den Weihnachtmann. Wie meinte ein Kind letztens zu mir, als ich es fragte, was ein Beyblade ist? „Der Weihnachtsmann weiß das."