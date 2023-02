Aufkleber mit „Aufruf zu Gewalt“ an Parteibüro in Eisenach entdeckt

Eisenach. Das Eisenacher Linke-Büro ist schon wieder Zielscheibe eines Einschüchterungsversuches.

Am Montagvormittag sind am Eisenacher Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Kati Engel (Linke) Aufkleber entdeckt worden, deren Inhalt aus Sicht der Linke-Politikerin „einen eindeutigen Aufruf zur Gewalt gegen meinen Mitarbeiter“ darstellen. Angriffe gegen das Schaufenster des Büros gebe es immer wieder. Allein in den letzten zwei Jahren habe die Schaufensterscheibe drei Mal erneuert werden müssen.

„Allerdings ist diese Drohung auf einem neuen Level, da sie sich direkt und namentlich gegen eine Person richtet. „Ich verurteile diesen Angriff gegen meine Person zutiefst, fühle mich aber weder eingeschüchtert, noch werde ich mein Engagement ruhen lassen,“ so der Mitarbeiter aus dem Wahlkreisbüro.

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner, die auch Teil der Bürogemeinschaft ist, findet zu den Drohungen klare Worte: „Es mag für einige ‘nur’ ein Aufkleber sein, für Betroffene ist es aber ein erheblicher Einschnitt in das Sicherheitsgefühl. Die extrem Rechte ist gewaltbereit und die Bedrohung von Menschen, die sich ihrem Weltbild entgegenstellen, hat System. Wir alle müssen uns solidarisch an die Seiten derjenigen stellen, die Opfer solcher Gewaltaufrufe werden.“ Anzeige sei erstattet worden.