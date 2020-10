B19 soll nach Mihlaer Wunsch nicht mehr in Eisenach enden

Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) spricht von einer „unendlichen“ als auch „traurigen Geschichte“, als er am Donnerstagabend das Thema der Verkehrsbelastung in der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 1016 zur Ortsteilratssitzung anspricht, bei der die Gäste gegenüber den Ortschaftsräten deutlich in der Mehrheit sind. In den letzten Monaten sei die Belastung für die Anwohner der Ortsdurchfahrt, die auf die Barrikaden gehen, erschreckend in die Höhe geschnellt, da die B84 in Behringen weiterhin verkehrszeichentechnische Barrikaden den Lkw-Verkehr auf der innerörtlichen Baustellen-Umleitung ausbremsen.

Unaufhörlich bis tief in die Nacht knattert der Verkehr durch die Ortsdurchfahrt Mihla der L1016 (Neustadtstraße). In den vielen Engstellen der Neustadtstraße und Propelstraße (nicht im Bild) kann der Gegenverkehr nur schwerlich einander ausweichen. Foto: Norman Meißner

„Fünf-, sechsmal am Tag bricht in Mihla der Verkehr gänzlich zusammen“, sagt Lämmerhirt, der insbesondere an die Engstellen in der Neustadt- und der Propelstraße denkt. Ihm liegt eine zweiseitige Liste, prall gefüllt mit Schäden durch Brummis der zurückliegenden Jahre am Privateigentum der Anwohner, vor. Die Anwohner begrüßen zwar eine Einbahnstraßeregelung vor ihrer Haustür, aber nicht die Bewohner entlang der Umleitungsstrecke in der Gegenrichtung. Lämmerhirt erwartet eine doppelte Gegenreaktion, da das Verkehrsproblem dann von 34 Haushalten auf 80 Haushalte verlagert werde.

Auf einen Brief, den der Bürgermeister zu den Verkehrsstrapazen vor wenigen Wochen an zahlreiche Ministerien, Ämter und Politiker schickt, erhält er bislang nur wenige Antworten, aber immerhin von Lutz Schellenberg, dem Sachgebietsleiter für Verkehrsrecht im Landratsamt. Er könne sich eine Umleitung vorstellen, was aber einen entsprechenden Ausbauzustand der Fahrbahn erfordere. Diese Lösung sei für Lämmerhirt nur ernsthaft mit den Bürgern anzugehen. Bedenken hegt der Rathauschef, weil Kanal und Straßenoberfläche desolat sind. Fragen werfen auch die alte Pension „Zum Werrablick“ an der engen Einmündung der Umleitungsstrecke auf die L1016 auf.

„Man kann keine Landesstraße über eine Kommunalstraße führen“, spricht sich Uwe Lüttge (UWG) gehen die innerörtliche Umleitung aus. Auf diesem Umweg quält sich der Verkehr dann mehr als doppelt so lange durch Mihla im Vergleich zum dann gesperrten Straßenabschnitt.

Die Einbahnstraßenlösung favorisiere auch die Leitung des Straßenbauamts Südwestthüringen, da seitens des Landes bis zum Jahr 2030 keinerlei Baumaßnahme für eine Ortsumgehung geplant seien, habe Klaus Rindschwentner (SPD) fernmündlich von dort erfahren. „Die Politik und die Parteien müssen her, der Infrastrukturminister muss her, um sich hier selbst ein Bild machen“, betont Rindschwentner, der in dieser Frage den Druck auf die Politik deutlich erhöhen will. Er ist enttäuscht, dass der zu DDR-Zeiten geplante Trassenkorridor schon vor Jahrzehnten durch Bebauung aufgegeben wurde.

Eine praktikablere Lösung sieht der Bürgermeister in einer Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen. Nur der Bau der Ortsumgehung Behringen/ Reichenbach im Zuge der B84 locke den Schwerlastverkehr nicht automatisch von Mihla dorthin. „Wenn Behringens Umgehung fertig ist, wird die B84 mit Maut belegt und so weicht noch mehr Schwerverkehr über Mihla aus“, betont Sitzungsgast Enrico Eisenach. Er spricht sich dafür aus, Landesstraßen mit höherer Maut als Bundesstraßen und Autobahn zu belegen, um die 40-Tonner, mit Ausnahme des Lieferverkehrs, auf die schnellen Pisten zu locken.

„Warum muss die B19 abrupt in Eisenach enden? Ich sehe die L1016 als Verlängerung der B19, die bis Heiligenstadt geführt werden müsste“, betont Stadtrat Sebastian Bethge (FDP), der sich für die Heraufstufung zur Bundesstraße ausspricht. Eine innerörtliche Umleitung hat für ihn weder Hand noch Fuß. „Wie sollen die 40-Tonner im Winter beim Gefälle am Propel langkommen?“ fragt er in die Runde. Er spricht sich für mehr Druck von unten aus, da Mihla nicht die Aufgaben des Landes übernehmen kann. Alle Verantwortlichen müssten immer wieder genervt werden.

„Für eine Heraufstufung zur Bundesstraße müssen wir uns Verbündete von Eisenach bis Mülhausen suchen“, schlägt Bethge vor. Der Creuzburger Stadtrat Lutz Kromke (SPD) und Gast in Mihla möchte den Druck auch mit einem Antrag zur Hochstufung der L1016 an die Planungsgemeinschaft untermauern. „Dann muss man sich damit auseinandersetzen – das wäre Druck von unten“, betont Kromke. Rindschwentner ereilt das Gefühl, dass die Landesregierung das Problem aussitze. Schnell sei das Problem in den Augen von Lämmerhirt nicht zu lösen; allein die Tempo-30-Ausschilderung habe viele Jahre gekostet.