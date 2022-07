Backtag steht in Seebach wieder auf dem Programm

Seebach. Am 9. Juli ab 11 Uhr gibt es wieder frisches und selbst gebackenes Brot, Brötchen und vieles mehr.

Am Samstag, 9. Juli, ist es wieder soweit: Es ist Backtag in Seebach. Schon am Abend vorher und durch die Nacht werden Mitglieder sowie Helferinnen und Helfer des Heimatvereins den alten Backofen in den Heimatstuben in der Seebacher Hauptstraße anfeuern. Am Samstag gibt es dann wieder frisches und selbst gebackenes Brot, Brötchen und vieles mehr. Und wer mag, kann sich in eines dieser frischen Brötchen auch gleich eine heiße Bratwurst vom Rost stecken lassen. Erstmals wird es zu diesem Backtag des Heimatvereins Seebacher an den örtlichen Heimatstuben an einem Stand eines regionalen Anbieters auch frisches Gemüse zum Kauf geben.