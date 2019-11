Baumhaus schmückt jetzt Pausenhof

Norman Meißner

Eisenach Die Evangelische Grundschule „Katharina von Bora“ darf sich nun mit dem Zertifikat „Klasse 2000“ schmücken. Das Zertifikat würdigt das besondere Engagement einer Schule in der Gesundheitsförderung und -erziehung sowie bei der engagierten Umsetzung des Klasse-2000-Programms. „Wir sind die erste Schule mit diesem Zertifikat in Eisenach“, betont Schulleiterin Manja Güldenpfennig am gestrigen Nachmittag. Thüringenweit hätten es bislang nur acht Schulen geschafft, die erforderlichen Finanzmittel für das Gesundheitsprogramm „Klasse2000“ in allen Klassen einer jeweiligen Schule sicherzustellen. Im Schuljahr 2009/10 könnten die ersten Stammgruppen der Evangelischen Grundschule in diesem Programm lernen. Mit Unterstützung der Bosch-Betriebskrankenkasse und des „Zahntechnik Zentrums Eisenach“ können nun alle acht Stammgruppen der freien Schule an der Ernst-Thälmann-Straße an dem Programm teilnehmen.

Die Schulleiterin Manja Güldenpfennig mit der Zertifizierungstafel. Foto: © Norman Meißner

„Wir wollen das Projekt auch in Zukunft als fester Partner unterstützen“, betont die Bosch-BKK-Mitarbeiterin Yvonne Salzmann gestern Nachmittag. Das Zahntechnik-Zentrum finanziert nun jährlich eine Stammgruppe an der Evangelischen Grundschule. „Die Gesundheitsbildung liegt uns besonders am Herzen“, begründet der Geschäftsführer Ernst-Heinrich Blum das Engagement des Unternehmens. Bewegung, Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtprävention sind wesentliche Bestandteile des bundesweit größten Grundschulprogramms. Dieses begleitet die Schüler in den ersten vier Schuljahren, begeistert sie frühzeitig für das Thema Gesundheit und stärkt sie in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung – denn starke Kinder brauchen weder Suchtmittel noch Gewalt. Den Pausenhof der Evangelischen Grundschule schmückt nun auf einem Kletterberg ein großes, freundliches Baumhaus. Kaum hatte der feierliche Scherenschnitt das Absperrband zertrennt, erstürmten die Kinder das neue Spielparadies. „Das Projekt lag uns schon lange am Herzen – seit gut zwei Jahren“, sagt Manja Güldenpfennig. „Die Kinder hatten die Idee und wir haben es nur umgesetzt“, fügt Fördervereinsvorsitzender Jens Zilian hinzu. Nachdem die Grundschüler nach ihren Wünschen befragt wurden, stimmte das Kinderparlament über die Ideen ab. Die Kosten des Hauses von 19.000 Euro ermöglichte der Schulförderverein maßgeblich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. „Unsere Kinder haben mit ihren Körperkräften bei den Spendenläufen in diesem und im Vorjahr auch sehr geholfen“, erzählt die Schulleiterin. Bei beiden Läufen seien etwa 5000 Euro zusammengekommen. „Ein ganz großes Dankeschön geht natürlich auch an die Eltern, die tatkräftig beim Aufbau geholfen haben“, erzählt Katja Penz vom Förderverein des Vorstandes. Eine Summe von insgesamt 850 Euro kam bei einem Blutspendetermin von Eltern zusammen. Für das Baumhaus-Projekt spendiert die Firma Jüttner Orthopädie 500 Euro. „Wir spenden seit langer Zeit jährlich für einen wohltätigen Zweck – diesmal ist es der Förderverein der Schule“, sagt Stephan Hausschild von der Geschäftsleitung des Unternehmens.