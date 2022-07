Eisenach. Im Eisenacher Stadtgebiet

In der Zeit von Sonntag, 3. Juli, bis voraussichtlich 5. August ist die Schützenstraße auf Höhe der Hausnummer 29 voll gesperrt. Hier wird eine Mauer für eine Grundstücksgrenze gebaut. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. In der Eisenacher Neustadt auf Höhe der Hausnummer 48 ist zudem die Fahrbahn am 6. Juli von 7 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt. Hier werden Gerüstteile für eine Gerüststellung am Haus abgeladen.