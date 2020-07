Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berater geben in Eisenach Tipps zum Energiesparen

Die alte Heizung im Haus soll getauscht oder ein Altbau saniert werden? Am Mittwoch, 15. Juli, erklärt die Verbraucherzentrale Thüringen in Eisenach, welche Fördermittel genutzt werden können. Verbraucher können bei Energiesparmaßnahmen zum Teil erheblich höhere Zuschüsse bekommen als bislang. Dies gilt für Dämmungen ebenso wie für das Heizen mit erneuerbaren Energien. Was es hierbei zu beachten gilt, zeigen Berater am Mittwoch, von 9 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz in Eisenach. Es besteht die Möglichkeit, unter Telefon: 0361/555140 einen Termin für die kostenlose Beratung im Infomobil zu vereinbaren.