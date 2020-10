Berufemarkt der Wartburgregion läuft in digitaler Form

Die Wirtschaftsförderung der Wartburgregion lädt für Freitag, 13., und Samstag, 14. November, Interessierte zum ersten digitalen Berufemarkt der Wartburgregion ein. Dieser läuft innerhalb der Kampagne „Karriereheimat“.

Unter der Internetseite www.digitaler-berufemarkt.de können Interessierte, insbesondere Schüler und Absolventen, sich über die vielfältigen Ausbildungs- und Jobangebote in der Karriereheimat informieren. Mehr als 50 Online-Aussteller präsentieren ihre Unternehmensprofile mit den wichtigsten Informationen zum Unternehmen, Ansprechpartnern sowie Bildern und Videos und stehen für Termine am Telefon, per Videokonferenz oder WhatsApp zur Verfügung.

Die Plattform bietet neben der Präsentation und Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den Unternehmen der Wartburgregion auch ein extra für den Berufemarkt produziertes Video an. In diesem werden Unternehmer im direkten Interview zu Themen wie Arbeitgeberattraktivität, Herausforderungen der jeweiligen Branche und Details zur Ausbildung befragt.

Kontakt zur Wirtschaftsförderung unter kreisplanung@wartburgkreis.de oder unter Telefon: 03695/616302