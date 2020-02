Eisenach. Wer kann am besten lesen? Sechstklässler von acht Schulen stellen sich dem Vorlesewettbewerb in Eisenach.

Beste Vorleser in Eisenach gesucht

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser der Klassenstufe sechs in Eisenach? Diese Frage wird beim Stadtentscheid im Rahmen des 61. Vorlesewettbewerbs beantwortet, der diesen Sonnabend ab 10 Uhr in der Stadtbibliothek stattfindet.

Bei dem mittlerweile 23. Regionalentscheid in Eisenach lesen die Siegerinnen und Sieger der Schulentscheide in der Wartburgstadt um die Wette. Acht Schulen haben sich an den Vorausscheiden auf Klassen- und Schulebene im November/Dezember 2020 beteiligt, heißt es in einer Ankündigung.

Zunächst dürfen die Mädchen und Jungen ein selbst gewähltes Buch samt Autor vorstellen und daraus drei Minuten vorlesen. Nicht zugelassen sind Schullektüre, Lyrik, Mundart oder Theaterstücke. Anschließend gilt es, zwei Minuten aus einem unbekannten Text vorzulesen. Den entsprechenden Titel wählt Petra Werner aus der Stadtbibliothek aus.

Eine Jury bewertet die Leseleistungen nach festgelegten Kriterien. Diesmal besteht sie aus Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD), Kinderbürgermeisterin Annette Backhaus, Susanne Fink (Referentin im Schulamt Westthüringen), Gisela Büchner (Förderverein Stadtbibliothek Eisenach) sowie Gisela Verges vom Wartburgradio.