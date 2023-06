Besuch aus Jordanien in Eisenach

Nach einem Konzert von Alexander Blume (rechts unten) und Berufskolleginnen und -kollegen in der Schule in Irbid.

Eisenach. Die Eisenacher Musikschule von Alexander Blume unterstützt eine Schule in Jordanien. Deren Leiter verfolgt ein einzigartiges Projekt. Jetzt kommt er nach Eisenach.

Die Eisenacher Musikschule von Alexander Blume unterstützt seit mehreren Jahren eine Schule in Irbid/Jordanien. Schulleiter Samir Esaid ist auf Vortragsreise in Deutschland und macht Station in Eisenach. Er hat ein einmaliges Projekt im Nahen Osten entwickelt. Die Inklusionsschule in Irbid, die zur anglikanischen Kirche gehört, setzt auf friedenspädagogische Grundsätze und dreifache Inklusion: gemeinsamer Unterricht von Christen und Muslimen, Jungen und Mädchen, blinden und sehenden Kindern.

Im Zusammenhang mit dem Besuch aus Jordanien sind mehrere Veranstaltungen geplant. Am Montag, 5. Juni, wird um 19 Uhr im Haus am Eisenacher Theaterplatz 2 zu einer Talkrunde eingeladen, die unter dem Motto steht „Zukunft barrierefrei gestalten“. Mit dabei sind Pfarrer Samir Esaid und Juliane Lotz vom Diakonischen Bildungsinstitut „Johannes Falk“. Alexander Blume wird die Runde moderieren. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon: 03691/21 34 160.

Mit den Kirchgemeinden des Pfarrbereichs Neuenhof wird außerdem am Sonntag, 11. Juni, um 14.30 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst an das Werra-Ufer im Eisenacher Ortsteil Göringen eingeladen. Daran nehmen die Gäste aus Jordanien teil.