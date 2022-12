Betrunkener Radfahrer in Eisenach erwischt

Eisenach. Kurz vor Mitternacht ist ein Radfahrer in Eisenach von der Polizei kontrolliert worden. Dabei kam raus: Der 51-Jährige hatte sich mit 1,8 Promille auf seinen Drahtesel gesetzt.

Rund 1,8 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 51-Jährigen in der Gothaer Straße in Eisenach. Der Mann war am Montag kurz vor Mitternacht mit dem Fahrrad unterwegs und wurde kontrolliert. Der 51-Jährige hatte vor der Fahrt offenbar nicht nur Alkohol getrunken, sondern auch keinerlei Beleuchtung an seinem Fahrrad angebracht.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Verfahren ein.

