Die Zauberinnen: In der Eisenacher Hörselschule beschäftigt sich ein Theaterstück damit, dass Wohlstand ungerecht verteilt ist – ist das kindgemäß?

Bettelarm und Überfluss

Fragt man Kinder in der Eisenacher Grundschule, was sie unter Armut und Reichtum verstehen, werden wahrscheinlich Märchen herangezogen. Reich ist, wer Schloss und Kutsche, arm, wer nichts zu essen hat und in zerrissenen Kleidern herumläuft.

Unfair, denken sich Kinder – und siehe da: Im Märchen stellt sich auch mal die reiche Prinzessin dem kargen Leben oder wird das tugendhafte Aschenputtel ins Königsschloss geholt. Armutserfahrung läutert die Reichen, Reichtum belohnt die armen Guten, und alle leben glücklich bis ans Ende der Tage… So einfach kann kindliche Logik sein, die wir doch ein klein wenig bewahren sollten, oder etwa nicht? Aber sollten sich auch Grundschulkinder mit dem Thema Armut beschäftigen? Ja unbedingt, denke ich, zeigen sich doch bereits hier die Unterschiede zwischen den Extremen, gehen Nachrichten über arme Menschen und arme Länder nicht an Ihnen vorbei und wollen erklärt werden. Und wo sonst, wenn nicht zu Hause oder eben in der Schule sollte das erste Wahrnehmen und Nachdenken darüber aufgefangen und begleitet werden? Pädagogisch klug hinterfragt in der Gedankenwelt der jüngsten Kritiker – hier sind sie es vielleicht noch – können so Weichen fürs Leben, auch für das in der Gemeinschaft gestellt werden. Am vergangenen Samstag lud die musikalisch ausgerichtete Hörselschule zur Adventsfeier ein. Weihnachtslieder wurden gesungen und hübsche Gedichte vorgetragen, doch gehörte zum Programm auch eine Theatervorstellung. Das Stück transportierte eine recht simple Botschaft, die zum Nachdenken angeregt, und die Einsicht des Weihnachtsmannes, die Hoffnung geschürt hat. Denn während der Alte immer mehr und immer größere Geschenke in seinen für den Stadtteil „Überfluss“ vorgesehenen Gabensack hineinpackte, fiel ihm plötzlich auf: Im Sack für den Stadtteil „Bettelarm“ musste er kaum etwas verstauen. Der Sack für die dortigen Kinder war federleicht, der andere kaum noch zu buckeln. Untermalt von fröhlichen Liedern des Chors beschloss der Weihnachtsmann, einige der viel zu vielen Geschenke für „Überfluss“ dieses Mal zu Jungen und Mädchen nach „Bettelarm“ zu bringen. Auch dann bekamen die Kinder in „Überfluss“ noch genug beschert, derweil sich für die bettelarmen auch ein paar sehnliche Wünsche erfüllten. Die wundervolle Idee zum Stück stammt von der stellvertretenden Schulleiterin Frau Fox, die künstlerisch-musikalische Umsetzung lag bei ihrer Kollegin Frau Süß, und die Schülerinnen und Schüler spielten und sangen mit wahrem Feuereifer. Natürlich kann man Kindern zutrauen, Inhalt und Botschaft aufzunehmen. Vielleicht wird beides ja sogar beherzigt… oder zumindest ein Anfang gemacht. Auf jeden Fall aber durften der Direktor, die Lehrer, die Eltern und die Kinder stolz sein auf ihre Schule und ihre frohe Botschaft.