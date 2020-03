Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bis Ende März wird Fuß- und Radweg bei Stregda voll gesperrt

Wie die Stadtverwaltung Eisenach am Montag informiert, wird der Fuß- und Radweg zwischen Stregda und Eisenach-Nord vom 11. bis 31. März voll gesperrt sein. Dieser führt von der Mosewaldstraße in Eisenach-Nord unter der Stadtautobahn entlang und dann weiter bis zur Straße Am Stadtweg in Stregda.

Als Grund nannte die Stadt notwendige Reparaturarbeiten am Abwasserkanal. Diese hatte der Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal in Auftrag gegeben.